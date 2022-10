Osimo, massacra e uccide di botte la moglie in casa: l'uomo era ai domiciliari

Osimo, massacra e uccide di botte la moglie in casa. L'uomo era già agli arresti domiciliari

Una donna di 41 anni è stata trovata morta in casa, a Padiglione di Osimo, in povincia di Ancona. Il cadavere di Ilaria Maiorano, questo è il nome della vittima, è stato scoperto questa mattina, 11 ottobre intorno alle 11, presso la casa di residenza della donna in via Montefanese. Sul posto, un casolare fuori mano in una zona di campagna, sono accorsi i carabinieri della locale stazione, dopo una chiamata al 112 da parte di una parente della donna, che parlava di una possibile lite violenta in casa.

Da una prima ricostruzione dei fatti, Ilaria Maiorano sarebbe stata massacrata di botte dal compagno, un cittadino straniero, con cui aveva due figli piccoli. L'uomo, Tarik El Gheddassi, si trova in stato di fermo ed era già ai domiciliari per droga.

La coppia si arebbe sposata con rito civile 10 anni fa. La notizia ha sconvolto la comunità di Osimo, sul luogo dell'omicidio sono arrivati l'Imam, che parla di "una famiglia tranquilla che frequentava la moschea locale", i familiari dell'uomo e il sindaco, Simone Pugnaloni che conosceva bene la vittima: erano stati compagni di scuola. In questo momento sono in corso i rilievi di polizia scientifica. Il corpo sarà esaminato da un medico legale.