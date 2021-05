Costa apre ai richiami delle vaccinazioni in vacanza e anche Fontana si adegua

Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha aperto alla possibilità di effettuare i richiami delle vaccinazioni nelle località di vacanza: "Si può fare, ma con un accordo tra le Regioni che deve prevedere anche le compensazioni delle dosi. Le Regioni in queste ore stanno elaborando un protocollo condiviso”, ha detto a SkyTg24.

“La campagna vaccinale sta dando risultati importanti, siamo a 500.000 dosi somministrate al giorno. A giugno ci potrà essere una ulteriore svolta e sono in arrivo oltre 22.000 di dosi. Credo che ad agosto si potrà togliere la mascherina all’aperto, sarà un periodo con una maggiore quota di libertà per tutti”.

Sul punto si è allineato anche il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che nei giorni scorsi aveva invece prospettato la necessità di rientrare in sede per la seconda dose: “L’ho detto e lo ripeto, noi seguiamo rigorosamente quelli che sono i dettami del generale Figliuolo. Nel momento in cui il generale ci dicesse che è possibile fare questo genere di iniziativa, noi siamo pronti da parte nostra a vaccinare chi viene in vacanza in Lombardia".

"Noi ci siamo, però se ce lo consente il generale. So che è stato mandato un primo protocollo sottoposto alla valutazione del generale e se dirà che va bene noi lo faremo”, ha spiegato.