Ottobiano, sequestrato il circuito dalla gdf: una pista, ma anche discarica

Il circuito di Ottobiano, il motodromo South Milano, è stato sequestrato perché è diventato una discarica a cielo aperto. Detriti, oli esausti e pneumatici sono stati trovati tra le risaie delle campagne lomelline. Così la guardia di finanza di Vigevano, su disposizione della Procura della Repubblica di Pavia, è dovuta intervenire mercoledì mattina con le prime perquisizioni. Il risultato? Circuito sotto sequestro per illeciti ambientali e reati di natura fiscale, 10 avvisi di garanzia per i vertici della struttura e un fermo per uno dei titolari, un 57enne residente a Montecarlo e ora agli arresti domiciliari. Il tutto dopo ore di controlli tra piste e uffici amministrativi dell’impianto.

Accertati di danni di natura ambientale

Secondo le prime indiscrezioni, diversi detriti erano stati interrati a poche centinaia di metri dal motodromo, oltre a svariati pneumatici e cisterne di gasolio non smaltiti rinvenuti. I reati di natura ambientale sono stati accertati e hanno dato il via alle perquisizioni, e non sarebbero infatti i soli illeciti sui quali la Procura sta indagando. Poi nel pomeriggio sono stati apposti i sigilli all’ingresso del circuito: gli ulteriori accertamenti e l’avanzamento delle indagini potrebbero portare in breve a nuovi sviluppi. È ancora da valutare il danno ambientale derivato derivato da abbandono e occultamento dei materiali rinvenuti e dalla cattiva gestione di oli esausti e carburanti. Nei prossimi giorni verranno effettuate le operazioni di carotaggio dei terreni da parte dei tecnici incaricati dal Pm, che saranno in grado di fornire dati più precisi.