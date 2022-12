Padova, anziana uccisa in casa: il marito è grave. Fermata una delle figlie

Padova, violenta aggressione a una coppia di anziani in casa: la donna uccisa, il marito ferito in modo grave

Un massacro, quello avvenuto in una abitazione bifamiliare di via Galilei a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, dove Maria Angela Sarto, 84 anni, è stata uccisa dopo una violenta aggressione sul viso e sul cranio che l’hanno lasciata morente in una pozza di sangue nella camera da letto. Nel soggiorno il corpo del marito, con un vasto trauma alla testa, che ora versa in condizioni disperate. A trovare entrambi una delle figlie della coppia, la più piccola, che nella tarda mattinata di ieri, 27 dicembre, si era allarmata perché non riusciva più a mettersi in contatto con i genitori e la sorella, decidendo così di andare di persona a controllare, per poi allertare i Carabinieri. Le Forze dell’Ordine, arrivate sul posto insieme ai medici del 118, l'hanno subito sentita e hanno iniziato le ricerche della sorella, Diletta Miattello, 51 anni, una ex vigilessa in un comune del Trevigiano.

Padova, coppia di anziani aggrediti in casa. Si sospetta della figlia maggiore, fermata

La donna, che vive nell’appartamento accanto a quello dei genitori, è stata rintracciata alcune ore dopo a Romano d'Ezzelino, in provincia di Vicenza. Sentita dal pm in caserma, è ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio e tentato omicidio; ma da lei nessuna ammissione. Al momento non trovano conferma tra gli investigatori alcune indiscrezioni su "problemi" non meglio precisati che la figlia più grande avrebbe patito. Le prossime ore saranno cruciali per dare concretezza all'ipotesi di un dramma circoscritto all'ambito familiare.

Nel frattempo non è ancora stato individuato l’oggetto usato per colpire i due anziani, anche se è escluso che si tratti di un'arma da fuoco, o un coltello. Le condizioni del padre, portato con l'elisoccorso all'ospedale di Padova, sono gravi, ma la sua prognosi è riservata.