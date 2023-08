Padova, fatto esplodere l'autovelox “cecchino” da 24mila multe al mese

Padova, autovelox di Cadoneghe fatto esplodere: "faceva troppe multe"

Un’esplosione ha fatto saltare in aria un autovelox a Cadoneghe, in provincia di Padova. Il dispositivo di rilevamento della velocità comminava fino a 24mila multe al mese ed evidentemente è diventato il bersaglio di alcuni cittadini della zona. Il malcontento era già dichiarato: incontri con il sindaco, sit-in di protesta e lamentele nei gruppi Facebook, finché qualcuno ha deciso di passare ai fatti per “risolvere il problema” disseminando della polvere da sparo tra il tombino e l’autovelox.

Sul posto sono accorsi il sindaco, Marco Schiesaro, carabinieri, artificieri e vigili del fuoco, allertati da alcuni abitanti del luogo dopo il boato.

Come riporta il Corriere, non è il primo caso nella cittadina veneta; infatti anche un secondo autovelox, collocato a breve distanza dal primo, sembrerebbe avere la telecamera gravemente danneggiata. Sarebbe stato danneggiato nelle prime ore del mattino, pare con uno o più colpi di pistola. L’amministrazione, in questo secondo caso, sta valutando l’entità dei danni.

“È un atto vergognoso. – ha commentato il primo cittadino - Sono dalla parte della legalità. Spero nella testimonianza di qualche cittadino e nelle immagini delle telecamere per risalire al responsabile». I militari stanno acquisendo eventuali registrazioni. Non appena la voce dell'«attentato» si è sparsa sui social in tanti hanno esultato (c'è anche una pagina dedicata ai due autovelox).

Il caso si somma a una serie di episodi simili, come i quattro autovelox distrutti in provincia di Rovigo recentemente.