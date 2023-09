Padova, fa pipì tra le auto parcheggiate: 28enne preso a pugni in coma

Fa pipì su un'auto parcheggiata fuori dal locale: 28enne preso a pugni finisce in coma

In provincia di Padova , un ragazzo di 28 anni di origini colombiane è stato aggredito fuori da una discoteca ed è finito in coma farmacologico. Il giovane era uscito dal locale, facendo pipì tra le auto parcheggiate nel piazzale, uno dei gestori è intervenuto prendendolo a pugni fino farlo svenire.

Ricoverato all'ospedale è in prognosi riservata.

L'episodio è successo il 1° settembre, secondo il racconto del Gazzettino di Padova il 28enne era nel locale con alcuni amici e parenti per festeggiare l'acquisto di una casa da parte di uno di loro.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il ragazzo è stato subito portato in ospedale in condizioni critiche. Gli investigatori potranno usare le immagini della videosorveglianza per cercare di chiarire meglio quanto accaduto.