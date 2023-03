Padre Georg incontra Papa Francesco, ma non c'è ancora un nuovo incarico

Padre Georg, destino ancora incerto: nulla di fatto dopo l’incontro col Papa

Si è conclusa con un nulla di fatto l’udienza dello scorso 4 marzo tra Papa Francesco e monsignor Georg Gaenswein. Nessun faccia a faccia decisivo, quello con l’ex segretario di Benedetto XVI, che in una presentazione a Monaco del suo libro “Nient’altro che la verità” (Piemme) ha dichiarato di non conoscere ancora il suo nuovo ruolo.

Si perché l’arcivescovo tedesco viene ancora ufficialmente indicato nei Bollettini vaticani come Prefetto della Casa Pontificia, anche se sono tre anni che non esercita su richiesta proprio di Francesco. L’incontro tra i due è stato molto breve, neppure una mezz’ora all’interno di una mattinata di lavoro molto impegnativa per il Santo Padre, tanto che il tu per tu pare sia servito solo ad affrontare una serie di questioni pratiche ancora in sospeso e legate al testamento di Ratzinger. I tempi per sbrigare le ultime incombenze, infatti, necessitano di altro tempo e per qualche mese don Georg resterà a Roma. Proprio questa circostanza, e il fatto che abbia un appartamento assegnato in Vaticano per cui ha affrontato dei lavori di ristrutturazione, può far pensare che Ganeswein almeno nell'immediato non si muova da Roma. Ma gli incarichi in Curia disponibili non sono tanti e diverse nomine sono state fatte anche di recente; per l'ex segretario si annuncia dunque ancora un tempo di attesa.

Le indiscrezioni che circolano sulla sua collocazione futura sono le più disparate: c'è chi suggerisce che avrà un posto secondario in curia, oppure - cosa probabile - a capo di qualche santuario mariano europeo. I vescovi tedeschi, invece, avrebbero fatto capire che l'ex segretario di Joseph Ratzinger sarebbe certamente un elemento divisivo e creerebbe problemi se facesse il vescovo in Germania. La stessa possibilità di ritirarsi appare lontana, avendo padre Georg solo 66 anni: gliene occorrerebbero altri nove per poter andare in pensione.