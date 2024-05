Pagani, picchia la compagna incinta e le brucia i capelli: condannato

Un uomo di 36 anni è stato condannato in primo grado a 5 anni di reclusione per aver picchiato la compagna di 35 anni per diversi anni, anche durante il periodo della gravidanza, arrivando addirittura a bruciarle i capelli con un accendino. I fatti si sono verificati a Pagani tra gli anni 2014 e 2017. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe maltrattato la ex compagna per motivi futili, spesso per gelosia o per natura economica tanto da mandarla spesso in ospedale.