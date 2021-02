Palamara: ”Napolitano? Capii che pm non volevano Gratteri ministro”

"Lo confermo, partendo dal lato dei procuratori. Nel senso che Gratteri non era particolarmente gradito a quei procuratori piu' importanti che gestivano il potere". Cosi' Luca Palamara ha risposto al "Mix delle cinque" a Gianni Minoli che gli ha ricordato di aver detto che l'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano per non dispiacere i procuratori delle grandi citta' impedi' a Matteo Renzi di nominare il procuratore capo di Catanzaro ministro della Giustizia. Quei procuratori, ha aggiunto Palamara, temevano che "potesse cambiare la politica della giustizia e che il loro ruolo fosse preso meno in considerazione".