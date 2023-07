Palermo, a fuoco la discarica. Rischio di fumi tossici, chiuso l’aeroporto

Palermo in fiamme: va a fuoco la discarica e bruciano le colline attorno alla città. Rischio di una nube tossica

A Palermo brucia la discarica di Bellolampo. Le colline attorno alla città sono in fiamme da ieri. I roghi riguardano in particolare la montagna di Capo Gallo, il promontorio sopra la località balneare di Mondella e la collina di Bellolampo. Brucia una delle vasche della discarica comunale con esalazioni venefiche. Diverse abitazioni nella zona di Pizzo Sella e della borgata marinara sono state abbandonate dai residenti perchè minacciate dalle fiamme o a causa dell’aria irrespirabile. La Protezione Civile invita a non uscire di casa a causa del rischio diossina.

Le operazioni di spegnimento sono ostacolate dalle temperature che ieri hanno superato i 42 gradi. E dal vento da sudovest che ha raggiunto i 25 chilometri orari. I pompieri sono al lavoro da tutta la notte.

Altri vasti incendi stanno interessando anche la provincia a Terrasini, Cinisi, Monreale, Piana degli Albanesi e San Cipirello. Intanto l’incendio del monte Inserra arriva a minacciare le abitazioni e l’ospedale Cervello. Nel quartiere Cruillas le abitazioni più a rischio vengono evacuate. Un intervento aereo è programmato per l’alba.