Catania, rogo all'aeroporto: terminal A chiuso fino al 25 luglio. È emergenza

Ci vorranno almeno altri sei giorni e non è detto che non diventino di più, per poter riaprire il Terminal A dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania danneggiato dall’incendio divampato nella notte fra domenica e lunedì.

Il Terminal A dell’aeroporto di Catania infatti resterà chiuso fino al 24 luglio compreso. È quanto si legge in una nota dell’Enac e della Sac, preannunciando l’avviso di un apposito Notam e che lavori sono in corso con la Protezione civile per portare i voli in partenza dal Terminal C dagli attuali due a quattro e poi a sette l’ora.

Sulla decisione della Gesap di limitare l’utilizzo dello scalo di Palermo ai voli "dirottati" da Catania, l’Enac, nella nota, "rivendica il proprio ruolo di autorità nel determinare la capacità degli aeroporti siciliani a supporto dell’operatività" dell’aeroporto di Fontanarossa.