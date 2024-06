Palermo, brucia la discarica di Bellolampo: in fiamme la settima vasca. VIDEO

Palermo in fiamme

Giuseppe Todaro: "Siamo riusciti a intervenire e monitoriamo tutto in modo costante"

Un incendio di proporzioni consistenti è divampato all'interno della discarica di Bellolampo, a Palermo: interessata la settima vasca, ancora in fase di costruzione e quindi priva di rifiuti.

Ad accendersi - per cause ancora da verificare - sarebbero stati i teloni di copertura dell'impianto gestito dalla Rap, l'azienda che cura l'igiene ambientale nel capoluogo siciliano. Sulla collina che sovrasta Palermo si stanno dirigendo diverse squadre dei vigili del fuoco e dipendenti dell'azienda partecipata del Comune, che manovrano le pale meccaniche per spostare terra e i rifiuti delle altre vasche.

A Bellolampo è stato anche il presidente della società, Giuseppe Todaro: "Siamo riusciti a intervenire e monitoriamo tutto in modo costante", ha assicurato. Il fumo, sospinto dal vento che alimenta pure le fiamme, sta invadendo le colline, come l'estate scorsa, quando un altro incendio si sviluppò nella spazzatura di Bellolampo, e si dirige verso la vicina città.