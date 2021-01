Palermo, posti nel cimitero sold out. 700 bare lasciate in una tensostruttra

A Palermo è emergenza cimiteri. Nessun posto e situazione ormai ingestibile: sono settecento le bare lasciate in una tensostruttura provvisoria.

I morti, secondo quanto riportato da tgcom, non possono essere né seppelliti né cremati in quanto l'unico forno disponibili è bloccato da mesi. Coloro che hanno i soldi necessari per lo spostamento del feretro, lo portano a Reggio Calabria o Messina. Ma chi non può invece deve lasciare lì, unico posto disponibile, il proprio caro.

Secondo il comune di Palermo la crisi non potrà che peggiorare: le stime sono di 2.150 bare entro giugno 2021.

La situazione non è una novità nella città dove già nell'82 si parlava di "preoccupante saturazione dei posti". Secondo quanto riportato da tgcom, nel 2015 una posta in bilancio di 2,7 milioni prevedeva la costruzione di un nuovo forno ma non si sa quando il progetto diventerò esecutivo.