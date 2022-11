Palermo: "La casa dei rider", da CGIL la proposta al Comune

Una Casa per i rider di Palermo, i sindacati hanno il progetto e chiedono incontro all’assessore Carta, che risponde: "Noi siamo pronti"

Una "Casa dei Rider" a Palermo, un luogo in una posizione strategica dove i rider possano andare durante le ore di servizio per trovare riparo e accesso ai servizi igienici durante le frequenti attese tra un turno e l’altro. Ma anche uno spazio di aggregazione in cui ritrovarsi con i colleghi e dove usufruire dei servizi di consulenza, assistenza, informazione e formazione.

È il progetto che la Cgil Palermo, e le categorie Nidil Cgil Palermo e Filt Cgil Palermo Sicilia, hanno presentato al sindaco Roberto Lagalla e all’assessore Maurizio Carta.

Il progetto, che ha già un nome, Casa dei Rider '"Antonio Prisco", è dedicato al sindacalista napoletano prematuramente scomparso nel maggio 2021. "Chiediamo un incontro per approfondirne i dettagli - scrivono nella lettera inviata al Comune il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario generale Nidil Cgil Palermo Andrea Gattuso e il segretario generale Filt Cgil Palermo Gaetano Bonavia- contestualmente alla richiesta di ottenere un immobile in gestione al Comune, preferibilmente un bene confiscato, che soddisfi i requisiti necessari a erogare il servizio così come è stato concepito".