Palermo, minore costretta a prostituirsi da madre e sorella. Sei arresti

Palermo, minore costretta a prostituirsi dalla mamma e dalla sorella, arrestate sei persone

Nelle prime ore di questa mattina, 19 settembre, sono state arrestate sei persone, in provincia di Palermo e Agrigento dai carabinieri della compagnia di Partinico. Tutte loro dovranno rispondere dell'accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione oltre che di violenza sessuale su minore.

L'indagine è stata avviata nel 2021 ed è terminata lo scorso febbraio



L'indagine che ha portato al fermo è iniziata nel 2021 ed è stata portata avanti fino a febbraio di quest'anno. Secondo quanto accertato, una minorenne sarebbe stata costretta a prostituirsi dalla madre e dalla sorella.

A testimoniare l'accaduto, una serie di intercettazione telefoniche. La ragazzina era costretta a consumare rapporti sessuali a pagamento con uomini molto più grandi di lei. A indicarle i "clienti" sarebbero state proprio la madre e la sorella più grande che avevano organizzato un vero e proprio giro di prostituzione con l'aiuto di un loro familiare.

La madre e la sorella organizzavano gli incontri. La ragazza ora è in una struttura protetta



Due delle persone sottoposte a fermo dovranno restare in carcere, mentre per altri due coinvolti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per altri due, invece, è stato emesso l'obbligo di dimora nel comune di residenza. La ragazzina, invece, sarebbe stata affidata a una struttura protetta in attesa di sviluppi e accertamenti ulteriori sulle dinamiche dei fatti.

Non è chiaro da quanto tempo la minore fosse costretta a prostituirsi: secondo gli agenti, la madre e la sorella organizzavano per lei l'agenda e si avvalevano dell'aiuto dei "clienti" per fissare appuntamenti con altre persone.

Le due avrebbero trattenuto i proventi del traffico per dividerlo probabilmente con il familiare che aveva fornito loro l'appoggio. Questa eventualità però sarà accertata con ulteriori attività investigative: tutte le persone fermate, infatti, restano attualmente solo indagate. I sei potranno difendersi in tribunale alla presenza di un avvocato di fiducia da loro nominato.