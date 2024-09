Palermo, un "killer" di alberi si aggira per la città: la procura indaga

Palermo, i tecnici del settore Verde indagano su un albero avvelenato in via Caragine: "Iniettato un liquido per uccidere la pianta"

Un "assassino" di alberi circola a Palermo. Diversi fori a distanza di circa 15 centimetri l'uno dall'altro, sono stati trovati sulla corona del tronco, dove è stato iniettato del liquido con sostanze per far morire la pianta che è caduta ieri. Lo ha rilevato il Comune di Palermo nel corso delle verifiche effettuate in via Cartagine dai tecnici del settore Verde dell'amministrazione di piazza Pretoria.

Di "fatto grave" parla l'assessore al Verde Pietro Alongi, secondo cui "è stato iniettato del liquido con sostanze per far morire la pianta". La stessa situazione, rivela, è stata riscontrata nell'arbusto adiacente e, per questa ragione, è stato disposto l'abbattimento "prima che si verifichino un ulteriore crollo e nuove condizioni di rischio per l’incolumità delle persone".

L'area in cui si trovano gli alberi è di proprietà dello Iacp, ma gli interventi sono stati predisposti ed effettuati dagli uffici del settore Verde del Comune "che procedera' anche a denunciare formalmente i fatti alla procura della Repubblica", assicura Alongi.