Palloncini, divertimento o pericolo? Ben 7 su 12 possono causare il cancro

Palloncini, nemici dell’ambiente e della sicurezza: soprattutto quella dei bambini. 7 su 12 sono potenzialmente cancerogeni

Palloncini, sicuri siano solo un gioco? Immancabili alle feste dei bambini e durante le celebrazioni più liete, i palloncini sono giocattoli che non passano mai di moda. Purtroppo però sono anche prodotti che sfuggono facilmente alle regole di sicurezza chimica e ai controlli: venduti per pochi euro, soprattutto online attraverso piattaforme di e-commerce internazionali, arrivano a casa in pacchettini trasparenti, a volte senza neppure l’etichetta. E contengono sostanze poco raccomandabili. Questo quanto emerge dall’indagine di Altroconsumo sulla sicurezza dei palloncini.

Altroconsumo ha acquistato 12 confezioni di palloncini, per la maggior parte online su Amazon e Wish e in due negozi su strada, li ha fatti analizzare in laboratorio. Ben 7 palloncini su 12 contengono composti chimici potenzialmente cancerogeni in concentrazione superiore al limite di sicurezza previsto dalla normativa dei giocattoli: si tratta di nitrosammine o nitrosabili (che sono precursori delle prime, cioè sostanze che possono trasformarsi in nitrosammine). Una direttiva (2009/48/CE) impone a tutti i giocattoli un limite di sicurezza massimo di 0,05 mg di nitrosammine e di 1 mg di sostanze nitrosabili per kg di materiale.

Tre prodotti sono risultati entro le soglie accettabili; 2 sono a cavallo e ben 7 le hanno superate. La quantità di nitrosammine rilevata in questi prodotti va da 0,01 a 0,96 mg/kg: i palloncini con le analisi peggiori contengono nitrosammine in quantità 19 volte superiore al limite di legge. La quantità di sostanze nitrosabili va invece da 0,11 a 5,85 mg/kg: i palloncini peggiori contengono sostanze nitrosabili in quantità 6 volte superiore al limite di legge.