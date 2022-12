Palpeggia e tenta di baciare una donna, ma lei riesce a farlo arrestare

Una donna è riuscita a far arrestare un uomo che in una lavanderia l'ha palpeggiata e baciata, tentando di immobilizarla

In pieno centro storico a Brindisi, un uomo ha palpeggiato e baciato cercando di immobilizzare una ragazza, in una lavanderia. La donna è riuscita a divincolarsi e a fotografarlo mentre fuggiva, permettendo alle forze dell'ordine di identificarlo e farlo arrestare con l'accusa di violenza sessuale.

Non sono state rese note, per una questione di sicurezza della donna le generalità, ma da una prima ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, la ragazza ha avuto la prontezza di scattare alcune foto al suo aggressore in fuga, che sono state fondamentali per fermarlo, identificarlo e arrestarlo.

Al termine degli atti di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, è stato così trasferito in carcere a Brindisi, dove al momento resta a disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'uomo è stato fermato dagli agenti, intervenuti dopo una telefonata effettuata sempre dalla vittima nel tentativo di chiedere aiuto.