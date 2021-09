Papa Francesco chiarisce: "Non mi è mai passato per la testa di dimettermi. Non so da dove hanno dedotto che lo stavo per fare". Il Papa intervistato da Radio Cope ha eliminato ogni dubbio, aggiungendo in tono shcerzoso: "Ogni volta che un Papa è malato, c'è una brezza o un uragano di conclave".

Bergoglio all'emittente radiofonica spagnola spiega che dopo l'operazione dello scorso luglio, vive con 33 cm di intestino in meno. Ma ora è in fase di convalescenza. "Mangio tutto con regolarità", racconta, " uso farmaci adeguati. Il mio cervello deve registrare che ora ho 33 cm in meno".

Papa Francesco: "Becciu? Va processato ma spero sia innocente"

Risponde anche alle domande sul processo in corso sul palazzo di Londra che tra i 10 imputati vede coinvolto anche il cardinale Becciu. "Va a processo secondo la legge vaticana. Un tempo, i giudici dei cardinali non erano i giudici di stato come oggi, ma il capo dello Stato. Spero con tutto il cuore che sia innocente. Inoltre, è stato un mio collaboratore - continua il Papa - e mi ha aiutato molto. È una persona di cui ho una certa stima come persona, quindi il mio augurio è che ne esca bene. Ma è una forma affettiva della presunzione d'innocenza, andiamo. Oltre alla presunzione di innocenza, voglio che ne esca bene. Ora spetta ai tribunali decidere".