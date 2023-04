Papa Francesco cambia dimora: "trasloca" a casa di Benedetto XVI.Rumors

Papa Francesco cambia casa, "si trasferirà al monastero Mater Ecclesiae". Rumors

Non sono bastate le voci contrastanti sul ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma (prima si è parlato di "controlli programmati" poi di "problemi cardiaci"), i rumors sempre più insistenti sulla convocazione di un Conclave "imminente", l'apparizione oggi in pubblico per la messa delle Palme in cui Bergoglio è apparso stanco e affaticato, ora arriva l'ennesima "bomba" sul Vaticano. Nel consueto intervento domenicale sulle colonne de Il Tempo, ripreso poi anche da Libero, Luigi Bisignani rivela che Papa Francesco lascerà presto Santa Marta e "si trasferirà al Monastero Mater Ecclesiae, la residenza che fu anche di Benedetto XVI, da cui ha fatto velocemente sloggiare Padre Georg". Secondo Bisignani Papa Francesco traslocherà proprio a casa di Ratzinger.