Papa Francesco e le dimissioni, Ravasi: “Solo se non potesse avere contatti diretti”

Sulle possibilità che Papa Francesco possa dimettersi, il Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente Emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, ripercorre il Bergoglio pensiero: "Io penso che possa farlo, perché è una persona che, da questo punto di vista, è abbastanza decisa nelle sue scelte. Finora ha ritenuto di continuare la sua attività, anche quando, per esempio, c’è stata la difficoltà del ginocchio, che ha cambiato il normale stile di relazione della figura pubblica con l’intera comunità ecclesiastica mondiale”.

La battuta storica: "Il Vaticano si governa col cervello non con il ginocchio"

Ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5 il cardinale aggiunge: “ In quell’occasione, ebbe quella famosa battuta secondo cui si governa con il cervello e non con il ginocchio. Quindi, c’è sempre stata la tendenza a combattere e a reagire, ed è anche una scelta legittima, perché ha potuto affrontare perfino viaggi in condizioni assolutamente difficili e impegnative, come quello nell’Estremo Oriente".

Ravasi: "Ama comunicare in modo diretto"

Tuttavia, è fuori di dubbio che, se si trovasse in una situazione in cui fosse compromessa la sua possibilità di avere contatti diretti - ha sottolineato - come lui ama fare, di poter comunicare in modo immediato, incisivo e decisivo, allora credo che potrebbe decidere di dimettersi".