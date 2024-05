Papa Francesco: "Gli anticoncezionali danno reddito, ma impediscono la vita"

Stati Generali della natalità, Papa Francesco: "La vita umana non è un problema, è un dono"

Nelle case "mancano i figli, ma i cani e gatti non mancano". Lo ha detto Papa Francesco agli Stati generali della Natalità.

Per Francesco, "la vita umana non e' un problema, è un dono. E alla base dell'inquinamento e della fame nel mondo non ci sono i bambini che nascono, ma le scelte di chi pensa solo a se' stesso, il delirio di un materialismo sfrenato, cieco e dilagante, di un consumismo che, come un virus malefico, intacca alla radice l'esistenza delle persone e della societa. Non sono i figli, ma l'egoismo, che crea ingiustizie e strutture di peccato, fino a intrecciare malsane interdipendenze tra sistemi sociali, economici e politici".

Ancora: "Senza bambini e giovani, un Paese perde il suo desiderio di futuro. In Italia, ad esempio, l'età media è attualmente di quarantasette anni, in altri Paesi di 26, e si continuano a segnare nuovi record negativi".

Bergoglio ha voluto ricordare che i settori economici più floridi sono quelli delle armi e degli anticoncezionali. "L'una distrugge la vita, l'altra le impedisce di formarsi", ha commentato.

Papa Francesco ha lasciato la sala dell'Auditorium di via della Conciliazione, dove ha parlato di fronte agli Stati Generali della Natalità.