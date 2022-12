Papa Francesco ha firmato le sue dimissioni da Pontefice

Papa Francesco: "Ho firmato le mie dimissioni"

"Ho già firmato le mie dimissioni", in caso "di impedimento medico". Lo ha affermato Papa Francesco nell'intervista al quotidiano spagnolo Abc. Il Pontefice riferisce di averle consegnate all'allora Segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone. "Le firmai e gli dissi: 'In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già'. Non so a chile abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quandoera segretario di Stato".

"È la prima volta che lo dico", ha continuato Beroglio sottolineando di volere che si sappia: "Ecco perché lo dico. Ora qualcuno andrà a chiedere a Bertone: 'Dammi il foglio!' (ride). Sicuramente lo consegnò al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato. L'ho dato a Bertone come segretario di Stato".

Il Papa nella intervista all'Abc, che ha pubblicato stamani la sua versione integrale, risponde così alla domanda se non sarebbe appropriata, in caso di un impedimento improvviso per problemi di salute o incidenti, una norma in tal senso. Paolo VI scrisse anche le sue dimissioni in caso di impedimento permanente. "Esatto, e penso anche a Pio XII", ha concluso Francesco.