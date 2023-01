Papa Francesco invoca la pace e impone la svolta: vigilanza su abusi e finanze

Bergoglio: due nuovi organismi di vigilanza su finanze e abusi

Papa Francesco riorganizza il Vicariato con una nuova Costituzione Apostolica che entrerà in vigore il 31 gennaio, dopo essere stata pubblicata sull'Osservatore Romano. Insieme alla Costituzione apostolica, entrerà in vigore il decreto con il quale Bergoglio affida ai vescovi ausiliari gli incarichi in relazione a settori, ambiti e servizi pastorali.

La nuova Costituzione apostolica, gli incarichi nel dettaglio:

− S.E. Mons. Daniele Libanori, S.I., settore centro, ambito dell’educazione;

− S.E. Mons. Daniele Salera, settore nord, ambito della formazione cristiana;

− S.E. Mons. Riccardo Lamba, settore est, ambito della Chiesa ospitale e 'in uscita', Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili;

− S.E. Mons. Dario Gervasi, settore sud, ambito per la cura delle età e della vita;

− S.E. Mons. Baldassare Reina, settore ovest, ambito dell’Amministrazione dei beni, ambito giuridico, servizio della Segreteria generale, Seminari;

− S.E. Mons. Paolo Ricciardi, ambito per la cura del diaconato, del clero e della vita religiosa, Ordo Virginum;

− S.E. Mons. Benoni Ambarus, ambito della Diaconia della Carità.



Mons. Baldassare Reina viene infine nominato vicegerente dal Papa che gli assegna anche le funzioni di Preposto del Palazzo Apostolico Lateranense e il compito di verificare e sottopormi gli eventuali nuovi statuti e i regolamenti inerenti: l’Opera Romana Pellegrinaggi, la Caritas, l’Opera Romana Preservazione della Fede, le Fondazioni, le Confraternite, le Arciconfraternite e gli Enti collegati al Vicariato. I Direttori degli Ufficio, i membri del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori sono prorogati donec aliter provideatur.

Ucraina, Papa Francesco: "Il Natale ispiri passi concreti per fine guerra e pace"

''Rivolgo di cuore il mio augurio alle comunità delle chiese orientali, cristiane e ortodosse, che domani celebreranno il Natale del Signore. In modo particolare voglio farlo giungere ai fratelli e sorelle del martoriato popolo ucraino. La nascita del Salvatore infonda conforto e speranza, ispiri passi concreti che possano condurre alla fine dei combattimenti e alla pace. Preghiamo tanto per l'Ucraina e per la pace''. Lo ha detto Papa Francesco dopo l'Angelus.

Papa Francesco cita Ratzinger sui Re Magi

''Il secondo luogo in cui possiamo incontrare il Signore è il rischio del cammino. Gli interrogativi, anche quelli spirituali, possono infatti indurre frustrazione e desolazione se non ci mettono in cammino, se non indirizzano il nostro movimento interiore verso il volto di Dio e la bellezza della sua Parola. 'Il loro pellegrinaggio esteriore – ha detto Benedetto XVI – era espressione del loro essere interiormente in cammino, dell’interiore pellegrinaggio del loro cuore'' (Omelia per l’Epifania, 6 gennaio 2013)'". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della messa per l'Epifania celebrata nella Basilica di San Pietro.

''I Magi, infatti, non si fermano a guardare il cielo e a contemplare la luce della stella, ma si avventurano in un viaggio rischioso che non prevede in anticipo strade sicure e mappe definite. Vogliono scoprire chi è il Re dei Giudei, dov’è nato, dove possono trovarlo. Per questo chiedono a Erode, il quale a sua volta convoca i capi del popolo e gli scribi che interrogano le Scritture. I Magi sono in cammino: la maggior parte dei verbi che descrivono le loro azioni sono verbi di movimento''.