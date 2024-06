Papa Francesco, la vendetta è servita: Padre Georg "esiliato" in Lituania

Papa Francesco allontana Padre Georg dal Vaticano. Spedito in Lituania

La battaglia tra Papa Francesco e Padre Georg giunge a un nuovo capitolo. Bergoglio ha trovato la nuova collocazione del fedelissimo di Benedetto XVI con cui si era scontrato subito dopo la morte del Papa emerito. Ma non si tratta della Germania, il monsignore tedesco aveva il desiderio di tornare nella sua terra di origine, bensì della Lituania: è stato nominato Nunzio dei Paesi baltici. La sua sede operativa - riporta Il Giornale - sarà a Vilnius, ma si occuperà anche di Estonia e Lettonia. Le scintille tra padre Georg e Bergoglio erano iniziate con l'uscita del volume "Nient'altro che la verità", in cui l'ex segretario di Ratzinger accusava Francesco di averlo reso un "prefetto dimezzato" perché di fatto lo aveva allontanato dal Palazzo apostolico.

Se apparentemente - prosegue Il Giornale - la nomina potrebbe sembrare un declassamento per il monsignore tedesco, perché Vilnius è considerata sede periferica, a ben vedere l'area potrebbe rappresentare una occasione di rinascita professionale per l'ex segretario di Benedetto XVI. Considerata la vicinanza alla Russia e il ruolo strategico che giocano i tre Paesi nel conflitto in Ucraina, Gänswein potrebbe intessere rapporti importanti anche con il presidente russo, Vladimir Putin, con cui ha già avuto modo di dialogare in occasione delle sue visite da Papa Francesco.