La signora Carmela con i fiori al Gemelli: "Per il Papa le mie rose"

Poi i fiori deposti a Santa Maria Maggiore



"Non so che dire. Grazie, grazie, grazie, al Signore e al Santo Padre. Non pensavo di essere così 'vista'. Doveva dare la benedizione e invece ha visto il mio fascio di rose. Gli auguro di guarire subito e tornare come prima tra noi". A dirlo ai media vaticani, è la donna che ha ricevuto il saluto del Papa dal balconcino del Gemelli. Si tratta di una signora calabrese, Carmela, che in queste sei settimane ha sempre pregato per il pontefice partecipando anche ai tanti rosari in piazza San Pietro. Durante l'affaccio del Papa sul piazzale del Gemelli è stata individuata da Francesco perché teneva in mano un mazzo di rose gialle.

Gli unici fiori fatti deporre da papa Francesco davanti all'icona della Vergine Salus Populi Romani, all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore, sono le rose gialle, dono della signora Carmela. Sul piccolo altare, infatti, è deposto lo stesso mazzo che aveva la signora durante la benedizione del Santo Padre. Al suo arrivo a Santa Maria Maggiore l'auto del Papa si è fermata all'ingresso laterale e il Pontefice ha chiesto che il mazzo di fiori, preso in consegna dalla gendarmeria, venisse deposto dal cardinale Makrickas all'interno della Basilica.



Leggi anche/ Il Papa lascia il Gemelli, torna in Vaticano. Saluta i fedeli dall'ospedale: "Grazie a tutti". Video - Affaritaliani.it