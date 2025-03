Papa Francesco si affaccia dalla finestra dell'Ospedale Gemelli

Papa Francesco si affaccia dalla finestra del Gemelli per la benedizione

Dopo 37 giorni Papa Francesco torna a farsi vedere dal vivo, in pubblico affacciandosi dalla finestra dell'Ospedale Gemelli di Roma dove era stato ricoverato lo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale verso le 12. Il Pontefice che sarà dimesso oggi ha voluto dare un segnale della sua presenza ai fedeli accorsi numerosi all'ospedale,già gremito dalle prime luci dell'alba, a quelli che si sono dati appuntamento per l'Agnelus in Piazza San Pietro ed ai credenti di tutto il mondo che hanno atteso questa immagine dopo settimane e settimane di grossa preoccupazione.

Paura confermata anche dalle parole dei medici di ieri che, nell'annunciare le dimissioni, hanno spiegato come Papa Francesco sia stato per due volte in pericolo di vita.