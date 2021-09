Parroco spacciatore arrestato. Con le offerte comprava la droga dello stupro

Parroco spacciatore arrestato. Con offerte comprava droga dello stupro

Un parroco di 40 anni di Prato è stato arrestato. L'accusa è di quelle pesanti: spaccio e importazione di sostanze stupefacenti. Il prete avrebbe sottratto le offerte dei fedeli in Chiesa per acquistare la droga dello stupro e organizzare festini orgiastici. A questi party esclusivi - si legge sul Corriere della Sera - partecipavano professionisti affermati (medici, manager, bancari e imprenditori) che il parroco reclutava anche via Internet. Il bottino stimato è di circa 100 mila euro. Agli arresti domiciliari è finito anche il compagno del sacerdote, anche lui 40enne, che ad agosto era stato fermato dalla squadra mobile mentre in auto trasportava un cospicuo quantitativo di Gbl, nota come droga dello stupro.

Le successive indagini - prosegue il Corriere - hanno fatto scattare le manette ai polsi anche del sacerdote. Secondo la Procura di Prato, il commercio di droga e l’organizzazione dei festini durava da tempo. Le riunioni venivano organizzate per pochi intimi, ma erano frequenti tanto che si calcola abbiano partecipato almeno 200 persone. I parrocchiani, che per anni avevano apprezzato il loro «pastore», giovane e dinamico, avevano notato negli ultimi tempi un radicale cambiamento. "Era nervoso, schivo e assente, non amava organizzare battesimi, comunioni, cresime e matrimoni", racconta una fedele.