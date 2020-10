Parte la Corporate Academy del Gruppo Ebano: trenta le borse di studio erogate

Con l’avvio della formazione a distanza a trenta corsisti, parte la Corporate Academy del Gruppo Ebano, realtà imprenditoriale fondata e guidata da Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria di Confindustria. Le sessioni saranno svolte usando la piattaforma per le aziende che vede Ebano tra i leader di mercato in Italia. I partecipanti, selezionati da tutta l’Italia e in prevalenza donne, riceveranno una apposita borsa di studio erogata dall'Università del Piemonte Orientale (Dipartimento di Studi per l’Economia e l’impresa).

Il Gruppo Ebano ha infatti stipulato con l’ateneo piemontese una convenzione di ampio respiro per un progetto di ricerca in materia di “riconoscimento della formazione professionale e-learning erogato da imprese private”. Nel quadro delle attività definite dall'intesa, l’Università del Piemonte Orientale svolge il ruolo di partner di processo e certificatore della qualità formativa del percorso sviluppato da Ebano per la creazione dei consiglieri didattici.

Ai borsisti risultati idonei all'esame finale sarà offerto un contratto di collaborazione all'interno di una delle società del Gruppo Ebano. Tutti i corsisti riceveranno un attestato di partecipazione con certificazione delle competenze acquisite.

“Abbiamo da sempre messo la persona al centro del nostro sistema valoriale”, dichiara Carlo Robiglio. “Con Ebano Corporate Academy realizziamo una struttura ad hoc allo scopo di generare forti professionalità, competenze e valore aggiunto, consapevoli dell'importanza strategica della conoscenza e della competenza per le dinamiche di sviluppo della moderna società digitale”.

"L’Academy -sottolinea il direttore generale, Silvano Mottura- parte con l'avvio di un primo corso quadrimestrale per formare una figura professionale innovativa rispetto al passato per percorso di ingaggio, modalità di apprendimento (incluso training on the job) e focus sulle competenze: i consiglieri didattici. Si tratta di soggetti qualificati che gestiscono attività di consulenza telefonica di orientamento e di vendita di corsi di formazione professionale, svolta in modalità smartworking”.



Il Gruppo Ebano

Fondato da Robiglio opera in settori complementari tra loro: dall’editoria al marketing, dall’e-commerce alla formazione a distanza. Ed è proprio quest'ultima uno dei punti di forza, grazie alla controllata Cef Publishing, leader di mercato nella realizzazione e nell’erogazione di corsi professionali per il mercato consumer, con più di 50 mila iscritti negli ultimi undici anni.

Con nove società controllate, 15 partnership produttive, più di 250 dipendenti e collaboratori, tramite la controllata Cef Publishing, il Gruppo è anche certificato dal programma Elite di Borsa Italiana per i requisiti di affidabilità e trasparenza richiesti dai principali investitori istituzionali e ha vinto quest'anno per la seconda volta consecutiva il “Best Managed Companies”, iniziativa promossa da Deloitte per supportare e premiare le aziende italiane eccellenti per capacità organizzativa, strategia e performance.



Ebano è inoltre fortemente impegnato nel sociale e nella sostenibilità. La sua politica aziendale, volta a perseguire alti standard in termini di sostenibilità e impatto sociale, ha permesso, attraverso la partecipata Cef Publishing, di ottenere la Certificazione b Corp®, rilasciata dalla B Corporation, l’ente non-profit americano.

La sede principale del Gruppo è a Novara, mentre le società partecipate hanno sede anche in Piemonte, Puglia e Lombardia. Accanto a queste attività primarie, alcune società del Gruppo Ebano operano in ambito comunicazione, business intelligence, direct marketing e in iniziative legate a startup innovative rivolte al mondo della sharing economy, con particolare attenzione al digital marketing. Il Gruppo si pone, nell'immediato futuro, l'obiettivo di sviluppare costantemente, ma in maniera armonica e sostenibile, la propria presenza nei settori elencati e in altri contigui ritenuti strategici e complementari al proprio progetto di crescita. Particolare attenzione è dedicata, a tal fine, agli investimenti in Ricerca & Innovazione che rappresentano, unitamente alla Formazione continua, i pilastri strategici sui quali sono poste le fondamenta del gruppo Ebano.