Pascale-Turci divorziano e ora litigano per chi si tiene la mega villa di Berlusconi a Fiesole

Pascale-Turci divorziano, anche una villa di Berlusconi nella contesa

Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate, hanno sciolto definitivamente la loro unione civile. Dopo mesi di voci e smentite è arrivata la decisione che da tempo ormai era nell'aria. L’ex fidanzata di Berlusconi, sostengono gli amici, è troppo "inquieta per restare con lei". Chi le conosce bene le definisce "troppo diverse" e la cantante viene descritta come "troppo gelosa". Pascale - riporta La Stampa - quando entra nella vita di qualcuno fa piazza pulita, come fece con Berlusconi, per sua stessa ammissione: "Quando ho iniziato a vivere con lui ho trovato una situazione inaccettabile, ho fatto solo quello che andava fatto, un po' di pulizia. In molti hanno approfittato di lui. Pagavano i fagiolini 80 euro al chilo". Berlusconi sapeva della sua bisessualità, così assicura lei.

Francesca e Paola sembra che abbiano trovato un accordo pacifico, si sono divise i beni e ognuna avrebbe ricevuto la sua parte. Ma ci sarebbe ancora un problema, relativo - in base a quanto risulta a Il Giornale - ad una mega villa a Fiesole (Firenze), si tratta del regalo di nozze alla coppia di Silvio Berlusconi, l'ex della Pascale. Su questo immobile di prestigio la ormai ex coppia non ha trovato ancora l'intesa, entrambe sembrano molto interessate a mantenerne il possesso. Un problema che rischia di complicare le cose tra le due, soprattutto per Pascale. La ex di Silvio, infatti, ha recentemente svelato che adesso fa l'imprenditrice e il suo business è legato all'affitto delle sue tre case di lusso: "Tutto lo devo a chi ha pensato a me con grande generosità, Silvio Berlusconi". Ora rischia di dover rinunciare a una fetta di quegli introiti, senza l'accordo sulla villa a Fiesole con la Turci.