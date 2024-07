Pascale, nuova vita: "Affitto le mie tre case vacanza. Tutto grazie a Silvio"

Pascale: "Vi svelo che lavoro faccio adesso". La ex di Silvio esce allo scoperto

Francesca Pascale lo ammette senza problemi: "Tutto lo devo a chi ha pensato a me con grande generosità, Silvio Berlusconi". La ex del Cavaliere grazie a lui è riuscita ad acquistare tre case vacanza di lusso e a iniziare una nuova attività da imprenditrice. Gli appartamenti avviati da Pascale, che non svela gli importi degli acquisti delle case, sono tre, tutti a Firenze: due - riporta Il Corriere della Sera - in pieno centro storico e uno in via Madonna della Tosse. Il primo, anche molto recensito sulle piattaforme, si trova in via dei Calzaiuoli, arteria pedonale dello shopping e ha una terrazza da cui prende il nome con vista sui monumenti. "Ha nove camere da letto - spiega Pascale - e in alta stagione costa 300 euro a persona al giorno". L’altro si trova in Via de Giraldi tra Via dei Pandolfini e Via del Proconsolo "Ha 6 camere ed è più caro. Chiediamo 500 euro a persona".

Infine l’ultimo acquisto nel Villino Sensi in via Madonna della Tosse. "Un attico e super attico dove avrei voluto vivere – racconta Pascale a Il Corriere – ma con i miei 11 cani sarebbe stato difficile". È una proprietà diversa dalle altre, più esclusiva e costa 8mila euro al mese. Firenze insomma rende bene anche se, secondo Pascale, "il turismo di massa dovrebbe essere gestito meglio e anche certi servizi. A oggi – continua Pascale - è questa la mia attività principale. Non posso definirla un lavoro ma un privilegio perché mi diverto. Devo dire grazie a Silvio Berlusconi. Purtroppo, continuo a constatare quanta ipocrisia ci sia anche solo nel suo ricordo. Penso alle tante polemiche sulla questione dell'aeroporto di Milano da intestargli".