Marina Berlusconi vira a Sx, Pascale: "Meraviglioso". E Marta Fascina...

Marina Berlusconi tuona sui diritti. Le reazioni delle due ex di Silvio sono molto diverse

Francesca Pascale, la ex fidanzata di Silvio Berlusconi, esprime tutta la sua gioia per le parole di Marina Berlusconi, che in un'intervista a Il Corriere della Sera ha detto senza mezzi termini: "Sui diritti civili e l'aborto io mi sento più vicina alla sinistra". Pascale parla di "intervista meravigliosa, soprattutto dal punto di vista politico. Ma - dice la ex di Silvio all'Ansa - non mi ha fatto un'impressione nuova perché questa è la caratura dei valori di chi abbraccia veramente i liberali ed erano i valori di Silvio Berlusconi". "L'animo di Forza Italia è stato con questo passo ed è bello aprire un giornale e finalmente vedere quello che si è sempre manifestato in Forza Italia. Alla fine è il rispetto di tutti, più che una bandiera".

Pascale, pur sentendosi "vicina alla sinistra perché non c'è ora un partito liberale che accoglie il tema dei diritti", ha criticato invece la strumentalizzazione di alcuni eventi come il Pride "sempre più politicizzato per l'assenza della destra in tema di diritti". E ancora: "Questa intervista rappresenta il fascino e il potere della verità, senza la strumentalizzazione di nessun tipo di bandiera, senza prendere in giro nessuno, soltanto dicendo la verità attraverso il rispetto di tutti che credo sia la cosa fondamentale", ha concluso. Ben altro atteggiamento da parte dell'altra ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Marta Fascina ha scelto il silenzio.