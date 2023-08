Pasolini e il mistero della villa, ma l'amica Maraini tace

Pasolini, scoperta una villa di lusso nella Roma bene. Il caso

Una notizia è uscita recentemente su “La Verità” in un bell’articolo a firma del giornalista e regista Giuseppe Pollicelli ripreso da Dagospia, che l’ha tratta –per così dire- da una sua personale scoperta. Riportiamo le sue parole su una “sorpresa sconvolgente”: “È il caso di una scoperta compiuta in questi giorni da chi scrive e resa possibile dalla recente scomparsa dell’attrice Antonella Lualdi, che conosceva bene Pasolini per aver preso parte, nel 1959, al film di Mauro Bolognini La notte brava, liberamente ispirato ad alcuni momenti del romanzo pasoliniano Ragazzi di vita.

La scoperta è la seguente: Pasolini ha posseduto, non sappiamo se fino alla fine dei suoi giorni ma sicuramente per un periodo non breve, una lussuosa dimora situata in una delle zone più chic di Roma, quella compresa tra Ponte Milvio e l’inizio della via Cassia, nella parte settentrionale della città”. La scoperta deriva dall’attenta lettura dell’autobiografia della Lualdi, recentemente scomparsa:

“Io Antonella amata da Franco” (2018, Manfredi editore). Franco è il marito, il famoso attore Franco Interlenghi. A pagina 195 Pollicelli dunque riscopre un fatto eclatante: «Pasolini lo frequentammo moltissimo. Spesso giocava a calcio con Franco (Interlenghi, ndr), Ninetto Davoli, Franco e Sergio Citti e con tutti i suoi giovani attori. Erano interminabili partite sulla Cassia, dove Pasolini aveva una villa con un grande prato. (…) Io e Franco fummo più volte ospiti a pranzo nella sua casa di Montesacro, dove Pasolini viveva con la madre Susanna. Era una casa modestissima, niente a che vedere con la lussuosa residenza sulla Cassia».