Patrick Zaki, primo tweet: "Libertà, libertà, libertà". Su Di Maio...

Zaki: primo tweet: libertà, libertà, libertà

"Libertà libertà libertà", scrive Patrick Zaki nel suo primo tweet dal nuovo profilo appena aperto. Nel post anche un'immagine in cui è sorridente tenendo fra le mani un braccialetto del Bologna Calcio.

Zaki, M5s: "Importante riconoscimento per lavoro di Maio"

"Sono stati 22 mesi di agonia, mobilitazioni internazionali e pressioni sull'Egitto di Al Sisi. Così abbiamo vissuto la prigionia di Patrick Zaki. Ma, alla fine, abbiamo raggiunto il primo passo: finalmente lo possiamo vedere sorridente, con i suoi amici e familiari, fuori di cella. Se ciò è stato possibile è anche per il silenzioso e capillare lavoro svolto in questo tempo dai nostri diplomatici e dal nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Siamo lieti che questo riconoscimento arrivi direttamente da Patrick ZAKI. Non bisogna però fermarsi: dobbiamo continuare a batterci per ottenere la sua totale assoluzione. Speriamo di vederlo quanto prima in Italia per poterlo riabbracciare". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri.

Zaki: "Grato a Di Maio per sforzo enorme, non mi aspettavo rilascio"

"Non ci pensavo proprio perché ero stato rinviato al processo. Sono rimasto molto stupito, specialmente perché direttamente non mi avevano comunicato nulla, ero all'oscuro di tutto fin quando sono arrivato al commissariato e mi hanno detto che potevo andare. Ho anche chiesto se fosse vero, non mi capacitavo. Mi hanno risposto che lo era". Patrick Zaki risponde così a "La Stampa", che gli chiede se si aspettasse di essere rilasciato in occasione dell'udienza di tre giorni fa. "Per quanto rischi di ripetermi, non smetterò di ringraziare il ministro degli esteri italiano che ha seguito il mio caso passo dopo passo - dice lo studente egiziano dell'università di Bologna, parlando del ruolo del nostro Paese in questa vicenda - Gli riconosco uno sforzo enorme e gliene sono tanto grato. A lui come agli italiani tutti, ai miei colleghi di università, al rettore dell'ateneo. Il pensiero è lì, spero di rivedere Bologna il più presto possibile".

Zaki: studente egiziano a Mattarella, "Spero Patrick qui presto"

"Signor presidente vorrei esprimere davanti a lei il desiderio di avere qui con noi il prossimo anno il mio concittadino Patrick Zaki, privato della sua liberta'". E' l'auspicio espresso da uno studente egiziano dell'Universita' Kore di Enna, che ha preso la parola a nome degli studenti dell'ateneo, rivolgendosi al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, presente alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico

Zaki: Mattarella, lietissimi che sia tornato in liberta'

"Siamo lietissimi che Patrick Zaki sia tornato in liberta'. Zaki raffigura il dinamismo del mondo che non puo' avere confini che deve essere pronto a integrarsi e a lavorare insieme". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Universita' Kore di Enna.