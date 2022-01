Pedofilia, quasi 500 vittime a Monaco. "Anche Ratzinger ha fatto errori"

Pedofilia, Ratzinger chiamato in causa dal rapporto sugli abusi nella diocesi di Monaco. Le vittime nella Chiesa tedesca sono state quasi 500

Il Papa Emerito Benedetto XVI è stato chiamato in causa nel rapporto pubblicato oggi, commissionato dalla Chiesa tedesca, riguardo i casi di pedofilia che si sono verificati tra l'immediato dopoguerra e il 2019 nella diocesi di Monaco di Baviera, di cui lui e' stato per anni titolare.

Secondo il libro bianco nei cinque anni passati alla guida della diocesi di Monaco e Frisinga tra il 1977 ed il 1982, una delle piu' antiche ed autorevoli di Germania, l'allora arcivescovo Joseph Ratzinger non avrebbe bloccato in quattro diversi casi alcuni sacerdoti accusati di abusi. L'accusa e' lanciata dallo studio legale Westpfahl Spilker Wastl, che ha condotto l'inchiesta su incarico delle autorita' ecclesiastiche.

L'indagine sugli abusi sessuali compiuti all'interno della Chiesa cattolica in Germania ha individuato 497 casi di abusi compiuti da 261 persone, tra sacerdoti, diaconi e responsabili di servizi pastorali. E i numeri non sono definitivi in quanto molti casi non sono ancora venuti alla luce.

Nel mirino dell'inchiesta il modus operandi della curia. Le persone accusate in questo lungo periodo sono state infatti reintegrate nel loro lavoro a contatto con i fedeli. Ben 18 pedofili sono stati reintegrati dopo una condanna penale.

Pedofilia, il rapporto di Monaco evidenzia errori di Ratzinger in 4 casi

Nel rapporto sui casi di pedofilia nell'arcidiocesi di Monaco e sull'occultamento il Papa emerito Josef Ratzinger viene accusato di comportamenti erronei in 4 casi, relativamente al periodo in cui era arcivescovo.

Ratzinger respinge ogni accusa di errori

Il Papa emerito Josef Ratzinger ha respinto però le accuse. Ratzinger ha affermato di non aver commesso errori di comportamento per tutti i 4 casi indicati nel rapporto commissionato dalla Chiesa cattolica. Ad averlo comunicato è Martin Pusch a Monaco. Ratzinger ha rilasciato una dichiarazione scritta, allegata al rapporto.