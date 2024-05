Pena di morte, 1.153 esecuzioni nel 2023: aumento del 30%. In testa c'è l'Iran

Pena di morte, record per il numero di esecuzioni nel 2023

Diminuiscono gli Stati che condannano a morte, ma aumentano le condanne, con numeri da record: nel 2023, sono state 1.153 le esecuzioni, nei 16 Paesi in cui la pena capitale è ancora applicata. Mai un numero così alto di esecuzioni negli ultimi 10 anni. Lo riporta La Difesa del Popolo. Numeri da record, quindi, che non tengono conto peraltro delle migliaia di esecuzioni presumibilmente portate a termine in Cina. Lo rivela il rapporto di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo: l'aumento rispetto al 2022 è del 30%, con un incremento particolare registrato nel Medio Oriente.

“Il profondo incremento delle esecuzioni è stato dovuto soprattutto all’Iran, le cui autorità hanno mostrato un totale disprezzo per la vita umana con un aumento delle esecuzioni per reati di droga che, ancora una volta, ha messo in luce l’impatto discriminatorio della pena di morte sulle comunità più povere e marginalizzate dell’Iran”, ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International.

“Nonostante questi passi indietro, soprattutto nel Medio Oriente, gli stati che ancora eseguono condanne a morte sono sempre più isolati. La nostra campagna contro questa orribile punizione funziona. La porteremo avanti fino a quando la pena di morte non sarà stata abolita”, ha aggiunto Callamard.

Le cinque “maglie nere” e il caso Iran

I cinque stati che, nel 2023, hanno eseguito il maggior numero di condanne a morte sono Cina, Iran, Arabia Saudita, Somalia e Stati Uniti d’America. L’Iran, da solo, ha fatto registrare il 74% di tutte le esecuzioni note, l’Arabia Saudita il 15%. In Somalia e negli Stati Uniti d’America le esecuzioni sono aumentate. C’è stato un incremento, pari al 20%, anche nel totale delle condanne a morte emesse nel 2023: sono state 2428.

Nel 2023 le autorità iraniane hanno intensificato l’uso della pena di morte per seminare paura nella popolazione e tenersi aggrappate al potere. Sono state messe a morte almeno 853 persone, con un aumento del 48 per cento rispetto alle 576 esecuzioni del 2022. Le esecuzioni hanno avuto un impatto sproporzionato (il 20%) sui beluci, la minoranza etnica che costituisce solo il cinque per cento della popolazione. Ci sono state anche almeno 24 esecuzioni di donne e di almeno cinque di minorenni al momento del reato.

Almeno 545 delle 853 esecuzioni sono state illegali, ossia hanno riguardato reati che secondo il diritto internazionale non dovrebbero essere puniti con la pena capitale, come i reati di droga, le rapine e lo spionaggio. Le esecuzioni per reati di droga hanno costituito il 56% del totale, con un aumento dell’89% rispetto alle 255 del 2022.

Usa e Africa subsahariana

Negli Stati Uniti d’America i progressi degli ultimi anni hanno segnato il passo: nel 2023 le esecuzioni sono state 24 rispetto alle 18 del 2022. Nell’Idaho e nel Tennessee sono state presentate proposte di legge per introdurre il metodo del plotone d’esecuzione, mentre nel Montana è stato proposto di aumentare i medicinali da usare nell’iniezione letale. Nella Carolina del Sud è entrata in vigore una legge che vieta di rivelare l’identità delle persone o degli enti coinvolti nel preparare le esecuzioni e nel portarle a termine.

“Un piccolo gruppo di stati degli Usa ha mostrato un tremendo attaccamento alla pena di morte e una cinica intenzione di investire risorse nell’uccidere esseri umani. Il nuovo metodo di esecuzione tramite asfissia da azoto è stato vergognosamente applicato, senza essere testato, nei confronti di Kenneth Smith, solo 14 mesi dopo che era sopravvissuto a un tentativo particolarmente cruento di metterlo a morte”, ha commentato Callamard. “Il presidente Biden deve smetterla di rimandare la sua promessa di abolire la pena di morte a livello federale”, ha aggiunto Callamard.

Altri passi indietro sono stati registrati nell’Africa subsahariana, dove sono aumentate sia le condanne a morte che le esecuzioni: queste ultime sono più che triplicate nel 2023, passando dalle 11 dell’anno precedente a 38 e le condanne a morte sono nettamente aumentate del 66 per cento: da 298 nel 2022 a 494 nel 2023. Nessuno stato della regione ha abolito la pena di morte.

I passi avanti

Malgrado i passi indietro fatti registrare da pochi stati, i progressi non si fermano: oggi 112 stati sono completamente abolizionisti, su un totale di 144 stati che hanno abolito la pena di morte nelle leggi o nella prassi. Nel 2023 ci sono state esecuzioni in 16 stati, il più basso numero mai registrato da Amnesty International. A differenza del 2022, non ci sono state esecuzioni in Bielorussia, Giappone, Myanmar e Sud Sudan.

In Asia, il Pakistan ha annullato la pena di morte per reati di droga, in Malesia è stata annullata l’obbligo d’infliggere la pena di morte per determinati reati e le autorità dello Sri Lanka hanno confermato, smentendo il pericolo di un ritorno della pena di morte, che il presidente non intende firmare ordini di esecuzione.

Sebbene nessuno stato dell’Africa subsahariana abbia cancellato la pena capitale, proposte abolizioniste sono in discussione in Kenya, Liberia e Zimbabwe. In Ghana, il parlamento ha approvato due proposte in tal senso, ma alla fine del 2023 non erano ancora diventate legge.

“La discriminazione e l’arbitrarietà insite nell’uso della pena di morte non fanno altro che rafforzare le violazioni dei diritti umani del sistema di giustizia penale. La piccola minoranza di stati che ancora si ostina a usare la pena di morte deve mettersi al passo coi tempi e abolirla una volta per tutte”, ha sottolineato Callamard.

“Di pena di morte si parlerà ancora all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di quest’anno. Sollecitiamo tutti i governi a unirsi alla richiesta delle Nazioni Unite di porre fine all’uso della pena di morte, mostrando così un forte impegno verso i diritti umani”, ha concluso Callamard.