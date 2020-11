Perché Lamorgese alla festa de "Il Foglio", dopo la strage efferata di Nizza?

Donna Luciana Lamorgese, di Potenza, 67 anni, ministra pro-tempore dell’Interno del governo Conte-bis, partecipando alla festa de “Il Foglio”, ha dimostrato mancanza di sensibiltà e di opportunità politica.

Perché “festeggiare”, pochi giorni dopo la strage di Nizza, compiuta da un terrorista islamico, di cui i mancati controlli delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza, direttI da Lamorgese, hanno reso possibile la fuga dall’ospitale e bel Paese e l’arrivo in Francia ?

“Dite ai miei figli che li amo». Prima di spirare, ha pronunciato queste commoventi parole Madame Simone Barreto Silva, 44 anni, una delle vittime del feroce terrorista, nella Cattedrale di Notre Dame, Nizza, dove Simone stava pregando.

Come ministra (Feltri e Salvini, ieri, ne hanno sollecitato le dimissioni) e anche come madre, Lamorgese avrebbe dovuto dimostrare rispettare le vittime, in primis quella giovane mamma, che ha dato, con tanta tenerezza, l'ultimo addio ai propri tre bimbi...