Pesaro, accoltellato durante una lite: ucciso 38enne

La lite sarebbe scoppiata in strada perché l'altra famiglia di Tavullia non aveva intenzione di pagare: pugni, calci, sprangate, martellate fino a che non è spuntato il coltello in mani di un componente della famiglia aggredita. Il 38enne è stato raggiunto da tre fendenti al petto. Inutile la corsa in ospedale a Cattolica per salvare la vita di Idrizi. Altre tre persone coinvolte nella rissa hanno riportate ferite giudicate guaribili fino a 40 giorni. Nessuno fino ad ora è stato arrestato. I carabinieri di Pesaro procedono per omicidio, tentato omicidio e lesioni gravi.