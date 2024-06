Pescara, 15enne ucciso con un coltello da sub. Il corpo trovato in un parco

Pescara, il giallo della morte di un 15enne. La pista che conduce ad un regolamento di conti tra baby gang

Pescara è sotto choc per la notizia del ritrovamento di un cadavere nel parco Robert Baden Powell, si tratta di un "ragazzino straniero" di circa 15 anni. Quando ieri sera alle 21 gli operatori del 118 hanno ricevuto una chiamata per allertare i soccorsi lui era già morto. Vani, purtroppo, i ripetuti tentativi di rianimarlo. L’hanno lasciato riverso a terra, faccia in giù tra le sterpaglie. Il ragazzo - riporta Il Messaggero - è morto per i fendenti di un coltello da sub e l'ipotesi più concreta è che sia stato il tragico epilogo di una lite tra coetanei, un regolamento di conti tra baby gang. Una lite tra spacciatori, quelli che ogni sera fanno gruppo al campetto sul retro del parco, a ridosso del rilevato ferroviario, per smerciare soprattutto hashish.

Gli uomini della Scientifica hanno isolato l’area con del nastro adesivo prima di procedere agli accertamenti di rito. Un gruppo di ragazzi - prosegue Il Messaggero - è stato subito avvicinato e sentito dagli agenti di polizia. Le loro indicazioni potrebbero rivelarsi preziose per individuare il responsabile dell’omicidio oltre che per dare un nome al ragazzo ucciso. "Quei ragazzi li vediamo tutti i giorni, si radunano nel tardo pomeriggio. Passano dal retro dove la recinzione è strappata in più punti, entrano e fanno i loro comodi, è continuo il via vai di clienti alla ricerca di qualcosa da fumare", dice un abitante della zona. L’indagine è solo all’inizio e sono tante le domande cui dare risposta. Ma soprattutto c’è una città, Pescara, che si ritrova in un incubo senza aver ancora smaltito la ferita e lo choc dell’omicidio Albi con il ferimento di Cavallito dell’agosto di tre anni fa al Bar del Parco. Altro quartiere elegante, altro teatro di una brutta storia di sangue.