Pescara, ambulanza finisce fuori strada. Gravissimo uno degli infermieri

Brutto incidente nella notte a Pescara. Un'ambulanza esce di strada e va a sbattere contro un muro, gravissimo uno degli infermieri a bordo. Per cause in corso di accertamento, una vettura della Croce Rossa - si legge sul Messaggero - con a bordo 4 persone e’ finita contro il muro di una casa. Rimasto ferito in modo serio un infermiere di 57 anni di Pescara, che si trovava nella parte posteriore del mezzo. L’uomo e’ ricoverato in prognosi riservata; tutti gli altri dell’equipaggio hanno riportato lievi ferite. Stando ai testimoni, l’impatto sarebbe stato violentissimo, ma il mezzo non procedeva a velocità elevata. Fra i primi ad intervenire, alcune guardie giurate che erano in zona per i consueti servizi di vigilanza . Sul posto, vigili del fuoco, diverse ambulanze oltre a polizia e carabinieri. Rilievi e accertamenti a cura della polizia stradale.