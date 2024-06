Pescara, la fidanzatina di Thomas: "Piango da due giorni, è inaccettabile"

Omicidio Pescara, il ricordo della ex fidanzatina: "Ci eravamo visti venerdì e..."

Pescara è ancora sotto choc per il terribile omicidio costato la vita a Thomas Luciani, il 16enne ucciso con 25 coltellate da due suoi coetanei per un debito di droga. A essere incredula e sconvolta è la sua ex fidanzatina: "Piango da due giorni, non posso credere che sia successo davvero. Sono uscita di casa solo oggi, - dice la ragazza a Il Messaggero - per venire a portare dei fiori alla persona che ho amato di più", racconta su una panchina del parco Baden Powell, dove Thomas è stato brutalmente ucciso. Ora la ex di Thomas, come riferito anche dalla nonna del ragazzo nelle scorse ore, chiede "giustizia, perché è impensabile arrivare a commettere certi gesti soprattutto per i soldi".

Recentemente - prosegue Il Messaggero - lui si era fatto risentire. Mentre venerdì, dopo l’allontanamento dal centro per minori in provincia di Campobasso, è il giorno in cui si sono incrociati per l’ultima volta. Poi il ricordo più bello della loro storia di adolescenti: "Davanti a un garage. Eravamo lì a farci le coccole e poi decise di regalarmi la sua felpa. Ho ancora il telo e il suo costume con cui andava al mare. Ha lasciato un vuoto indescrivibile".