Pestaggio su commissione dal dark web. "Spezzale la schiena e acido in faccia"

Tragedia sventata grazie alle intercettazioni delle conversazioni tra un killer del dark web e un uomo di 38 anni di Arese che voleva dare una lezione alla sua ex. Aveva reclutato su internet un criminale italiano offrendo 10 mila euro in bitcoin diluiti in quattro pagamenti, e gli aveva ordinato di spaccare la schiena alla sua ex, in modo che fosse costretta a vivere su una sedia a rotelle: "Deve sembrare una rapina, dovete rubarle la borsa ma poi colpite, voglio che resti paralizzata dalla schiena in giù". Poi aveva aggiunto un'altra richiesta, quella di sfregiarle il volto con l’acido, senza però accecarla. Aveva pensato che così avrebbe fatto ancora più male alla donna con cui era stato fidanzato per quasi due anni: voleva che si vedesse per sempre sfigurata.

L’arresto, - prosegue il Corriere - dopo la segnalazione della polizia tedesca, ha interrotto il progetto: «Nutrivo una profonda rabbia nei confronti della mia ex fidanzata e per questo avevo pensato di lasciare un segno indelebile sul suo corpo come lei lo aveva lasciato nella mia persona», ha detto il mandante quando lo scorso 27 febbraio è stato perquisito dagli agenti. Per la sua «vendetta» l'uomo aveva fornito al killer l’indirizzo della 27enne e il profilo Facebook, di pari passo con le garanzie sul pagamento: «Domani caricherò Bitcoin sul portafogli». A casa sua, sequestrati come fonte di prova, libri come «Capire il cervello delle donne», e «Capire la mente femminile attraverso la scienza», mentre dalla cronologia dei siti visitati sono spuntate le parole-chiave «adrenalina» e «adrenalina suicida». La polizia lo ha fermato in tempo.