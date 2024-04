Piacenza, 57enne travolto e ucciso da un'auto pirata: "Sono stato investito", poi muore

Un'auto pirata nella notte ha travolto e ucciso un uomo di 57 anni a Carpaneto, in provincia di Piacenza.

L'uomo, come spiega il quotidiano online IlPiacenza, è stato trovato riverso a terra in fin di vita poco prima di mezzanotte da un passante, a pochi metri dalla sua abitazione. Trasportato di urgenza all'ospedale è morto poche ore dopo a causa dei traumi. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al conducente dell'auto pirata. A notare il corpo dell'uomo sull'asfalto è stata una donna di passaggio, lungo via Leopardi, che ha subito allertato i soccorsi. I carabinieri analizzano le immagini delle telecamere di zona per accertare quanto sia accaduto e le eventuali responsabilità.