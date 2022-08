Piacenza, violenta una donna in pieno centro, 27enne arrestato

Piacenza, è scattato l'arresto per un ragazzo che ha aggredito e violentato una donna

All'alba di domenica 21 agosto, le volanti della Polizia di Piacenza hanno fermato e arrestato un uomo, di 27 anni, originario della Guinea, mentre stava violentando una donna di nazionalità ucraina di 55 anni.

La vittima stava passeggiando da sola nel pieno centro storico della città emiliana, quando a un certo punto il giovane l'ha aggredita e gettata a terra sul marciapiedi e ha iniziato a violentarla.

Un residente ha udito le grida di aiuto e ha chiamato la polizia. Il 27enne, con lo status di richiedente asilo, è stato arrestato per violenza sessuale ed è stato condotto in carcere. La donna invece è ricoverata all'ospedale di Piacenza in stato di choc.