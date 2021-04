Piano pandemico, le partite Iva preparano la class action contro Speranza

Il Direttore del Centro Studi Fiscal Focus, Antonio Gigliotti, lancia la class action delle partite Iva contro il Ministro della Salute Roberto Speranza, motivata dall'assenza di un piano pandemico "che ha avuto conseguenze catastrofiche non solo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista sociale ed economico".

"Nel 2017 l’Italia dichiarava all’Europa che non si era mai fatta un’analisi sull’impatto di una pandemia sulle attività produttive e che non si disponeva di un piano di recovery. - dichiara Gigliotti - Oggi i ristori sono irrisori rispetto alle perdite che gli imprenditori hanno dovuto subire. Stiamo raccogliendo adesioni per portare in causa il Ministero della Salute che ha compromesso anche la cartella clinica di centinaia di migliaia di partite iva”.

“Lo hanno detto proprio loro - continua Gigliotti, autore del libro 'Caos-19 Testimonianze di una pandemia economica e fiscale' – che i sostegni sono insufficienti. Questo significa che non avevano mai pianificato quanto budget avrebbero dovuto accantonare per sostenere le perdite delle imprese. La campagna vaccinale continua al rilento rispetto ad altri Paesi che, invece, riaprono. Siamo convinti che l’assenza di un piano pandemico e quindi di un piano operativo abbia costretto le imprese a chiusure per tempi prolungati oltre misura. Chi non ha fatto e avrebbe dovuto fare ora deve risarcire. Nel mentre le aperture continuano ad essere incerte, le scadenze fiscali sono state confermate”, conclude.