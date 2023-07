Picchia la figlia tossicodipendente, assolto. "L'ha fatto per il suo bene”

Un uomo ha picchiato e maltrattato la figlia tossicodipendente per anni

Picchiava da anni la figlia ma secondo il giudice lo faceva per il suo bene. La ragazza, da tempo tossicodipendente, veniva insultata, malmenata, offesa e aggredita ripetutamente dall’uomo, così come sua madre. Nel 2004, si legge su www.ilsussidiario.net, l’uomo picchiò la moglie tanto violentemente da procurarle la perdita dell’udito.

Stesse violenze nei confronti della figlia, fin dai tempi in cui frequentava le scuole medie, diventate ancora più folli una volta scoperta la tossicodipendenza della ragazza. La giovane è stata picchiata a sangue più e più volte dall’uomo: aggressioni in seguito alle quali l’uomo residente a Casarano, è stato anche arrestato.

Secondo il giudice del Tribunale di Lecce, Fabrizio Malagnino, l’uomo usava la violenza nei confronti della figlia per il suo bene. Il padre è stato infatti assolto perché il fatto non sussiste. Come si legge nella sentenza, “Dalla deposizione dibattimentale delle persone offese è emerso chiaramente come l’atteggiamento aggressivo serbato dall’uomo nei loro confronti fosse dovuto al suo intento di sottrarre la figlia dal tunnel della tossicodipendenza in cui ella era caduta ed alla sua frustrazione per non esservi riuscito negli anni; parimenti, la stessa conflittualità era dovuta all’atteggiamento di quest’ultima nei confronti della figlia”.