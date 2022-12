Picchiata e violentata per 3 giorni. Isola del Giglio, l'incubo di una turista

Isola del Giglio, arrestata una coppia: violenze su una turista

Una terribile storia di cronaca risalente all'estate scorsa è venuta alla luce solo adesso. Una donna è stata sequestrata e violentata per tre giorni da una coppia di Grosseto all'isola del Giglio. Sono agli arresti domiciliari - si legge su Repubblica - un uomo di 57 anni e la sua compagna di 35 accusati di violenza sessuale, lesioni, spaccio di cocaina e rapina. Gli agenti della polizia soccorsero in strada la vittima, una turista di 38 anni, del nord Italia, fuggita dalla casa dove sarebbe stata picchiata e sottoposta ad abusi sessuali dalla coppia. Secondo la procura di Grosseto, le violenze sarebbero accadute in momenti diversi di tre giorni diversi nella casa della coppia dove la 38enne sarebbe andata già una prima volta per procurarsi cocaina.

Ma anziché pagare lo stupefacente in denaro, così una ricostruzione, il 57enne - prosegue Repubblica - le avrebbe chiesto prestazioni sessuali in cambio, cosa che sarebbe avvenuta. Martedì 27 dicembre, davanti al giudice Sergio Compagnucci di Grosseto per l'interrogatorio di garanzia, i due non hanno risposto alle domande, poi il giudice ha ordinato gli arresti domiciliari. Oltre alle violenze alla 38enne, la coppia è accusata, per altri episodi indagati sull'isola dai carabinieri, anche di spaccio di stupefacenti.