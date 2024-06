Pierina, colpo di scena: indagato il vicino di casa

Uccisa a Rimini: vicino di casa indagato

C'e' un nome nel registro degli indagati a Rimini in merito alla morte della 78enne Pierina Paganelli: si tratta del vicino di casa 35enne di origine Senegalese, Louis Dassilva.

Per l'uomo e' stato emesso un avviso di garanzia in merito all'omicidio avvenuto a ottobre scorso in via del Ciclamino, zona periferica del capoluogo romagnolo.

Gli inquirenti ora potranno procedere con altri accertamenti. L'anziana fu uccisa nelle scale di accesso ai garage con decine di coltellate.