Pipì nell'acquasantiera, choc in una chiesa di Avellino: sospetti su un uomo

A Cervinara un uomo è entrato nella chiesa di Sant'Adiutore Vescovo e ha urinato nell'acquasantiera

Un uomo è entrato in chiesa e ha urinato nell’acquasantiera. Il disgustoso e surreale atto vandalico è avvenuto a Cervinara, in provincia di Avellino, all’interno della chiesa di Sant'Adiutore Vescovo e ha indignato e preoccupato tutti i cittadini del comune campano, fedeli e non. Anche perché un episodio del genere ha già un precedente: la parrocchia di Sant'Adiutore Vescovo - peraltro molto frequentata - ha subìto lo stesso gesto circa un anno fa. La scoperta è stata fatta dalle donne che si occupano delle pulizie in chiesa.

"Di fronte ad un atto così disgustoso quasi vengono meno le parole. È una vergogna, è inaccettabile che certe menti perverse continuino ad oltraggiare un luogo di culto; perché a prescindere dal credo religioso la cosa che mi indigna di più è la mancanza di rispetto per dei luoghi sacri", ha commentato Stefania Cioffi, presidente dell'associazione A Croce Salus di Cervinara. "Non so quali siano i propositi di queste menti perverse, ma di una cosa sono certa: che come associazione, e come singoli cittadini, oggi vogliamo dire basta. Esprimiamo", ha proseguito Cioffi, "tutto l’appoggio e la solidarietà ai nostri parroci, ma soprattutto ci impegniamo e ci impegneremo alla riqualificazione di luoghi abbandonati, all’attuazione di progetti sul e per il territorio, ad occasioni di crescita individuale e culturale".

Intanto, tra le strade di Cervinara non si parla d’altro. Essendo ignota l’identità dell’autore dell’atto vandalico, la gente si chiede chi possa essere stato. L’opinione più diffusa è che molto probabilmente si tratta della stessa persona che urinò l’anno scorso nella stessa acquasantiera.