Pirateria, Capitanio (Agcom): "Operazione Taken Down può portare allo Stato non meno di 330 milioni di euro"

"L'operazione di Catania dimostra ancora una volta come il cancro della pirateria sia diffuso, ma come al tempo stesso esistano gli strumenti per contrastarlo. Un plauso alle Forze dell'ordine che hanno condotto l'operazione che ha smascherato i responsabili della rete criminale e dimostra l'inefficacia protettiva di tanti decantati sistemi di Vpn. Su 22 milioni di utenti collegati a queste reti mafiose, possiamo stimare che un 10% siano italiani: in base alla nuova legge antipirateria, questo significa che, una volta identificati, dovrebbero versare allo stato complessivamente non meno di 330 milioni di euro di multe. Questo a fronte di 2500 canali illegali. Piracy shield ne ha chiusi 30.000 in pochi mesi. La lotta alla pirateria, se combattuta con convinzione, ha anche una ragione economica non più trascurabile". Lo dichiara l'onorevole Massimiliano Capitanio, commissario Agcom.